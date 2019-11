© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Marcello Falzerano, giocatore del Perugia, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match vinto per 3-2 sul campo del Crotone: "Siamo contenti di aver vinto, si è visto il lavoro fatto durante la settimana anche se non avevamo preparato il match in questo modo. Dobbiamo continuare così, fare più punti possibili e poi a fine campionato vedremo la classifica. Ha portato fortuna suonare il pianoforte in aeroporto, lo rifarò (ride, ndr)".