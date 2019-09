Perugia-Frosinone, le formazioni ufficiali: Nesta verso il cambio modulo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Big match quest’oggi al “Curi” di Perugia, con i padroni di casa del Perugia che affronteranno il Frosinone nella 5^ giornata del campionato.

Due della candidate alla vittoria finale che si scontrano, con mister Nesta che, in un apparente e consueto 4-3-1-2, potrebbe invece disporre con differente assetto tattico i suoi. Non varia invece Oddo, che opta comunque per qualche lieve cambio a livello di interpreti.

Le formazioni ufficiali:

Perugia (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara; Carraro, Dragomir, Falzerano; Buonaiuto; Fernandes, Iemmello.

Frosinone (4-3-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano, Beghetto; Haas, Gori, Tribuzzi; Ciano; Paganini, Novakovich.