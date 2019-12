© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere del Perugia Fulignati è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per analizzare il successo ottenuto contro il Sassuolo: "Non so se l'ho presa io alla fine, non ho visto c'era un po' di confusione. Era importante portare a casa il risultato. Abbiamo lottato fino alla fine. Avevamo bisogno di partite così. abbiamo fatto bene anche sotto l'aspetto del gioco. I nostri risultati devono passare anche da questo".

Due squadre di A battute, ora c'è il Napoli.

"Ora si va a Napoli, ci godiamo anche questa partita. Poi il risultato che verrà vedremo, l'importante sarà fare una grande prestazione".