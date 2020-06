Perugia, Fulignati: "Orgoglioso dei compagni. L'espulsione ha cambiato i piani"

Andrea Fulignati, portiere del Perugia, ha commentato al 90' il pari contro il Crotone: "Una prestazione importante che spesso quest'anno ci è mancata. Senza l'espulsione potevamo ottenere qualcosa in più. Rimasti in 10 abbiamo cambiato atteggiamento, sono orgoglioso dei miei compagni. Siamo una squadra che deve fare più punti possibili in queste partite che restano. Servono altre prestazioni come quella di stasera. Ho stima di Cosmi, le sue parole mi fanno sempre piacere".