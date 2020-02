Perugia, gioia Iemmello: "Abbiamo dimostrato di esserci, avanti così"

Pietro Iemmello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da DAZN al termine della partita vinta a Castellammare contro la Juve Stabia, il bomber del Perugia Pietro Iemmello ha analizzato così un successo fondamentale in ottica classifica: "Indubbiamente nel primo tempo abbiamo sofferto, ma vorrei sottolineare che al Menti è difficile per tutti e che le vespe sono tra quelle che giocano meglio in casa. L'abbiamo conquistata tutti insieme, con le unghie e con i denti, senza mollare un centimetro. Mi dispiace per i gol che ho sbagliato alla fine, sono quelle occasioni che non capitano spesso in una gara e che potevano metterci al riparo prima. Va bene così, ora proveremo a dare continuità in casa contro lo Spezia".