Perugia, gli ultras a colloquio con la squadra: "Incontro duro e diretto, ma ancora civile"

In vista della sfida contro il Pescara nei play out i tifosi del Perugia sono andati a caricare la squadra nel ritiro di Cascia. Un incontro civile, seppur duro e diretto come si legge nel comunicato degli ultras, per ribadire l'importanza di questa salvezza per i sostenitori e la piazza. Questo il comunicato:

"A pochi giorni da due partite decisive per la stagione siamo andati a Cascia per parlare faccia a faccia alla squadra. Fondamentale guardare negli occhi chi si sta giocando il NOSTRO futuro e rimarcare i pochi concetti già espressi con il comunicato. Abbiamo chiesto rispetto per questa piazza e per la sua gente. Impegno, visto che le sorti del NOSTRO Perugia adesso dipendono solo da loro. Esigiamo che si comportino da uomini e da professionisti, che onorino il Grifo che portano sul petto, per tutti i suoi tifosi e per la loro stessa dignità di calciatori, se ne hanno. Un ultimo incontro tra gli Ultras della Nord e questa squadra; deciso, duro, diretto… ma ancora civile”.