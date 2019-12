Perugia, Goretti: "A Babbo Natale chiedo un po' più spirito di squadra"

Il direttore tecnico del Perugia Roberto Goretti nel corso di un’intervista a Tef Channel ha parlato del momento della squadra chiedendo a Babbo Natale un regalo particolare: “Nella letterina di Babbo Natale chiedo uno spirito di squadra che ci può far fare la differenza, quello che ci può portare in serie A. La promozione resta il mio obiettivo personale come dirigente. - continua Goretti come riporta Calciogrifo.it - A Perugia un dirigente deve essere per forza ambizioso e trasmettere questa ambizione ala squadra senza creare pressioni inutili. Dobbiamo lavorare per essere così perché la storia e la piazza lo esigono. Mercato? Nessuna rivoluzione”.