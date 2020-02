Perugia, Goretti: "In ritiro fino alla Salernitana. Avanti con Cosmi"

La sconfitta in quel di Pisa, in una gara cruciale per la stagione del Perugia, ha lasciato molta delusione nel club umbro, che ha parlato attraverso il Direttore dell'Area Tecnica Roberto Goretti della situazione attuale. Nelle dichiarazioni post partita, raccolte da Tef Channel, Goretti ha ribadito la fiducia verso il tecnico Cosmi: "Innanzitutto, è un momento difficile evidentemente. Dobbiamo necessariamente resettare e ripartire, guardare molto bene la classifica e renderci conto che è brutta, che c’è da lottare. Andiamo in ritiro e ci restiamo fino alla Salernitana, bisogna mettere un punto e ripartire. Bisogna prendersi ognuno le proprie responsabilità, tutti, metterci l’orgoglio, tirare fuori qualcosa come oggi non stiamo facendo. Nessuno. Dobbiamo prendere coscienza e cercare di ripartire sapendo che c’è molto da lottare."

Cosmi è in discussione? "Vedendo i risultati lo siamo tutti, dal primo all’ultimo, io, l’allenatore, i giocatori e ognuno è giusto che faccia una grandissima autocritica e cerchi di tirare fuori il meglio. Se Cosmi rischia? Il Perugia va sicuramente avanti con Cosmi. Arriva il Benevento, ma tutte le partite sono difficili. E’ il nostro momento più difficile in B? Dobbiamo prendere coscienza della situazione e ripartire, testa bassa e lavorare, dentro e fuori dal campo per il bene del Perugia. Il ritiro sarà fuori Perugia, a Cascia".