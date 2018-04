Perugia, Goretti: "Per Breda parlano i risultati. Derby? Prima c'è Carpi"

© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Il futuro di Roberto Breda, il momento del Perugia, la sfida al Carpi e poi quella, sentitissima, alla Ternana. In conferenza stampa, in casa Perugia, è intervenuto oggi Roberto Goretti, direttore dell'area tecnica, come riporta umbriaon.it: "Per Breda direi che parlano i risultati".

Sul momento della squadra.

"Avellino, Venezia e Carpi era un mini ciclo che temevo molto perché sono squadre solide e quadrate, dopo la trasferta emiliana arriveranno tre ‘derby’, a cominciare da quello con la Ternana (poi Ascoli e Salernitana; ndr), che saranno partite diverse ma altrettanto difficili. Dobbiamo però affrontarle una alla volta, cercando di evitare certi errori che ho visto nelle ultime due partite".

Sul derby.

"Come arriveremo psicologicamente potrò dirlo martedì sera – dice – e se sarà stato un vantaggio o meno prepararla in un certo modo potrò dirlo solo domenica sera perché poi ogni considerazione vale sia un senso che nell’altro, sinceramente non so dire se la settimana corta potrà essere o meno uno svantaggio".