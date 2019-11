Perugia, Goretti: "Serie A o sarà fallimento. Vogliamo Rajkovic e solo lui"

Il direttore tecnico del Perugia Roberto Goretti ha parlato sulle colonne de Il Messaggero dell’obiettivo Serie A e del mercato di gennaio: “Il Perugia di quest’anno è davvero forte, ma oggi siamo in ritardo rispetto a 4-5 formazioni nel raggiungere un’identità di squadra che è un aspetto determinante. Serie A? Quest’anno è una chance da non perdere e tutti devono capire di partecipare a qualcosa di grande. L’obiettivo è quello e se non dovessimo centrarlo sarebbe un fallimento. - continua Goretti – Vogliamo portare qui Rajkovic, anche a gennaio perché è un giocatore che ci interessa e se non arriva lui allora non arriva nessuno. Le possibilità ci sono. Balic e Falcinelli? Il primo si contende un posto con Carraro ed entrambi si devono sbrigare a prendere in mano il timone della squadra e non ditemi che sono giovani perché anche Tonali lo è, ma ha già fatto il salto di qualità. Per quanto riguarda Diego dico che è un simbolo e tornerà quello che i tifosi si aspettano. Lui, Iemmello e Melchiorri sono un attacco che difficilmente potremmo riavere in futuro. Per quanto riguarda quest’ultimo non ho intenzione di mandarlo via perché ci serve un attacco forte per puntare alla Serie A”.