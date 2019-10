Perugia, Goretti: "Un nostro attaccante alla Salernitana? Parliamone..."

Intervenuto durante la trasmissione TuttoGranata in onda ogni giovedì alle 19 su RadioMpa, il direttore sportivo del Perugia Roberto Goretti ha presentato così la sfida di domani contro la Salernitana: "Si affrontano due squadre di ottimo livello, che nel complesso si equivalgono. Abbiamo allestito una buona rosa, in attacco ci sono sei attaccanti di grande spessore e non c'è il solo Iemmello. Darne uno alla Salernitana? Se fanno l'offerta economica giusta possiamo parlarne. Battute a parte credo che i granata abbiano un buon organico, a Venezia hanno disputato una gara di livello e non meritavano assolutamente di perdere. Un banco di prova attendibile, per blasone e piazza non dobbiamo temere la Salernitana nè la Salernitana può temere il Perugia. Siamo convinti che possiamo riscattare la sconfitta di Benevento, lì ci hanno battuto perchè hanno messo in campo la loro esperienza. L'Arechi sarà un esame da grande, a mio avviso poter contare su una curva come la nostra e quella campana è un valore aggiunto. Chi soffre le pressioni deve andare a giocare nei dilettanti, la spinta della gente è quell'adrenalina che in questo mestiere fa la differenza".

Si chiede a Goretti quanto sarebbe difficile per un direttore sportivo operare sapendo di avere alle spalle un'altra società capitanata dallo stesso presidente: "Non mi sono mai trovato in questa situazione, quindi non saprei cosa dire. Io credo che per Fabiani possa essere un vantaggio, Lazio e Salernitana hanno fatto degli affari interessanti e ci sono state delle cessioni ai biancocelesti che hanno fruttato un bel po' di soldi ai granata. L'appeal della Lazio può favorire qualche trattativa e questo non può che essere un bene per Salerno". Infine una battuta su Maistro: "Un profilo importante, posso dirvi che l'ho seguito per un anno e che lo avevo richiesto per portarlo a Perugia. La cifra richiesta era eccessiva per noi, non se ne fece nulla. Il fatto che giochi a Salerno conferma che la vostra campagna acquisti è stata contraddistinta da investimenti interessanti".