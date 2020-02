© foto di Andrea Rosito

Si è presentato a Perugia Leandro Greco, centrocampista scuola Roma, approdato in Umbria dal Cosenza. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del Grifo: “La maglia del Perugia è importante, la società e i tifosi hanno ambizioni di fare qualcosa di bello. Per chi come me non è più giovanissimo avere una motivazione forte è fondamentale per fare bene il proprio lavoro. Chi ha fatto la storia di questa società poi è arrivato sui grandi palcoscenici. Penso per esempio a Fabio Grosso che è stato un mio allenatore, anche se ero piccolo mi ricordo la prima avventura del mister. Sono passati tanti campioni, quella biancorossa è una storia importantissima. La maglia numero 19? Il 19 è un numero ricorrente nella mia vita. Il 19 sono nato io, mia sorella, mia moglie e mio figlio, ovviamente in mesi diversi. È un numero che rappresenta la mia vita”.