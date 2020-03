Perugia, Greco: "Studio Velasco e mi tengo in forma con la bike. Mi piacerebbe restare"

Il centrocampista del Perugia Leandro Greco ha parlato a Calciogrifo.it di come si sta allenando in questo periodo di stop forzato e del proprio futuro: “Ho preso una bike per mantenere un minimo di allenamento e, vista l'idea di fare l'allenatore in futuro, sto ripassando e mettendo a fuoco alcuni concetti cari a Julio Velasco. Soprattutto la cosiddetta cultura degli alibi di cui ha fatto un marchio di fabbrica spiegando come tanti atleti nelle difficoltà hanno l'istinto di cercare alibi, scuse, anziché prendersi le proprie responsabilità e affrontare i problemi. Modelli? Ho avuto la fortuna di aver incontrato tanti allenatori bravi, ho preso alcune cose da tutti senza però fare un copia e incolla. Chi mi ha dato tanto dal punto di vista umano e tecnico è Giovanni Stroppa. Credo sia un allenatore sottovalutato, ha grandi qualità e competenze. - conclude Greco – Contratto? Molto dipenderà dalla società e dall'allenatore, io mi auguro di poter proseguire qui perché ho ancora voglia di dare tanto e molta passione. Qui ho trovato un bell'ambiente e se dipendesse da me non avrei dubbi”.