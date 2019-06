Perugia, Grosso guadagna la pole per la panchina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sulla panchina del Perugia, diffuse da Sportitalia. Al momento sembra esserci Fabio Grosso in pole per gli umbri: l'ex mister del Verona sembra in vantaggio su un paio di altri candidati, nel giro di qualche giorno dovrebbero essere perfezionati gli accordi.