Perugia, Gyomber e Rosi in ritiro con la squadra. Anche se squalificati

Il difensore Norbert Gyomber e il centrocampista Aleandro Rosi sono partiti assieme ai compagni alla volta del Veneto dove il Perugia resterà in ritiro fino alla sfida contro il Venezia, vero e proprio scontro salvezza. I due nonostante non possano essere a disposizione di mister Oddo a causa della squalifica non hanno voluto lasciare soli i compagni alla vigilia di un match decisivo per le sorti del club umbro.