Perugia, Gyomber: "Il ginocchio sta bene, con un paio di allenamenti sarò pronto a giocare"

vedi letture

Intervistato da Calciogrifo.it il difensore del Perugia Norbert Gyomber ha parlato di questo periodo di isolamento e della possibilità di tornare in campo: “La giornate sono lunghe, insieme alla mia fidanzata cerchiamo di fare sempre qualcosa, giochiamo a Uno e ci alleniamo anche insieme. Seguo il programma del club e aggiungo un altro allenamento con il mio personal trainer che mi fa lavorare duro e mi piace. E poi faccio esercizi specifici per rinforzare il ginocchio. Devo solo provare i movimenti in campo e col pallone, ma dopo due o tre allenamenti penso di essere pronto per giocare. - continua lo slovacco – Il calcio mi manca tantissimo, ma non possiamo fare nulla, solo aspettare e prepararci per quando si riprenderà. La stagione finora è stata deludente, ma i conti si fanno alla fine e se si ripartirà vogliamo essere pronti per lottare per qualcosa di importante”.