Perugia-Hellas, è anche la sfida fra le due Coree: Han contro Lee

Questa sera al Curi, nella sfida fra Perugia ed Hellas Verona, potrebbe andare in scena anche un’inedita sfida fra le due Coree: gli umbri infatti possono contare sull’attaccante Han Kwang-Song, nordcoreano, mentre i veneti puntano su Lee Seung-Woo, sudcoreano, entrambi nati nel 1998. Due calciatori dalle storie diverse.

Han, è cresciuto assieme ad altri 200 ragazzi nella Pyongyang international football school, un progetto voluto dal governo della Corea del Nord per migliorare il livello calcistico del paese mandando i migliori prodotti dell’accademia in Italia, alla Ism di Perugia, dove Han è sbarcato nel 2014. Da lì passa al Cagliari dove convince subito in Primavera e poi in prima squadra diventando il primo nordcoreano a esordire e poi segnare in Serie A. Poi il passaggio al Perugia in B, il rientro al Cagliari e un nuovo prestito agli umbri dove sta disputando questa stagione. Un percorso di crescita interrotto solo da qualche infortunio che non gli ha ancora permesso di spiccare il volo verso il grande calcio.

Lee invece proviene dalla cantera del Barcellona, dove è arrivato a 12 anni e dove qualcuno l’aveva accostato addirittura a Messi. , sbarcando in Italia nell’agosto 2017 per vestire la maglia dei gialloblù per poi debuttare a metà settembre in Serie A e segnare la sua prima rete a maggio contro il Milan. Un Mondiale Under 20 da protagonista lo ha proiettavo verso la Nazionale maggiore, dove ha già collezionato 6 presenze pur senza segnare.

Due giovani stelle nascenti della penisola coreana che proveranno a infiammare la sfida del Curi di questa sera portando la rivalità fra i due Paesi anche sul piano, meno serio, calcistico.