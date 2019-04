Perugia, i convocati di Nesta: Felicioli e Pavlovic restano in Umbria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono 23 i convocati di Alessandro Nesta, tecnico del Perugia, per la sfida di Pescara. Rispetto alla gara contro il Benevento non ci sono novità con Felicioli, Pavlovic e Ranocchia che restano in Umbria. Questa la lista completa:

Portieri: Bizzarri, Gabriel, Perilli

Difensori: Cremonesi, El Yamiq, Falasco, Gyomber, Mazzocchi, Rosi, Sgarbi

Centrocampisti: Bianco, Bordin, Carraro, Dragomir, Falzerano, Kouan, Kingsley, Moscati, Verre

Attaccanti: Han, Melchiorri, Sadiq, Vido