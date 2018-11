Perugia, i convocati di Nesta: nessuna novità rispetto a Livorno

Missione compiuta. La Lazio batte il Marsiglia all'Olimpico (2-1) e - complice il successo dell'Eintracht Francoforte sul campo dell'Apollon Limassol (2-3) - stacca il pass per i 16esimi di finale di Europa League con due turni di anticipo. Eliminato invece Garcia col suo Marsiglia....

Pescara, per Machin s'inserisce anche il Milan

Foggia, Mazzeo: "Prestazioni ok. Ma serve vincere"

Il Messaggero: "La Roma passa a Mosca. Per gli ottavi basta un punto"

Spinelli saluta Livorno. Il figlio Roberto: "Non penso torneremo indietro"

Il Mattino: "Benevento, patto di ferro per Carpi"

Crotone, i convocati per Perugia. Quattro infortunati

Benevento, i convocati per il Carpi. Ancora out Maggio

D'Amico: "Grosso in discussione? Siamo l'Hellas lo siamo tutti"

Crotone, Oddo: "Le assenza non siano un alibi. L'obiettivo non cambia"

Pescara, Pillon: "Non guardiamo la classifica. Spero di lasciare un segno"

Perugia, Verre: "Siamo una squadra forte. Abbiamo buttato via tanti punti"

Sono 23 i calciatori convocati da Alessandro Nesta per la sfida di domani contro il Crotone. Nessuna variazione rispetto alla sfida contro il Livorno dell'ultimo turno. Questo l'elenco completo:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy