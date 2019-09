© foto di Federico Gaetano

Una stagione al top per il Perugia, già in testa alla classifica. L'entusiasmo, come riporta la Gazzetta dello Sport, è già alle stelle: la squadra di Massimo Oddo è prima in classifica dopo un mercato eccellente, vista la categoria. Inoltre Falcinelli, nuovo attaccante dei biancorossi, vestirà la storica maglia numero 8: il Perugia vuole tornare e gli umbri cercheranno di fare di tutto pur di competere per la promozione.