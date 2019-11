Charter guasto, partenza rimandata: come ingannare l'attesa? Basta chiedere al Perugia.

La squadra, quest'oggi, è arrivata all'aereoporto di Sant'Egidio, ma, come noto, la partenza verso la Calabria, dove gli umbri domani affronteranno il Crotone, è stata rimandata per un problema al mezzo: a incantare i presenti, però, suonando la melodia del compositore francese Yann Tiersen che ha fatto da colonna sonora al film Il favoloso mondo di Amélie, ci ha pensato il centrocampista Marcello Falzerano, improvvisatosi (con cognizione di causa) pianista per un giorno!