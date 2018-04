Perugia, i venti convocati di Breda per Avellino: non ci sarà Bandinelli

© foto di Federico Gaetano

Il Perugia domani è impegnato nella trasferta di Avellino nel monday night di Serie B. Tramite il sito ufficiale, il club umbro ha reso nota la lista dei convocati diramata dal tecnico Roberto Breda. Come annunciato dal tecnico in conferenza non ci sarà Bandinelli, al pari di Gonzalez, ecco i venti convocati:

PORTIERI: Leali, Nocchi, Santopadre.

DIFENSORI: Belmonte, Del Prete, Dellafiore, Germoni, Magnani, Volta, Zanon.

CENTROCAMPISTI: Bianco, Colombatto, Gustafson, Kouan,

ATTACCANTI: Buonaiuto, Cerri, Diamanti, Di Carmine, Mustacchio, Terrani.