Perugia, i voti al mercato: un attacco da A per mister Oddo

Dopo Piero Iemmello ecco anche Diego Falcinelli a rinforzare un attacco da Serie A che dovrà essere adeguatamente rifornito non solo da Fernandes, ma anche da un centrocampo rinforzato ulteriormente dall’arrivo di Balic dell’Udinese e dal ritorno di Ranocchia. In difesa l’affidabile Di Chiara a sinistra e un Angella di ritorno dall’estero vanno a rinforzare un reparto che avrà in Vicario il portiere titolare.

Il colpo: Difficile scegliere fra le due punte, ma diciamo Diego Falcinelli che torna nella piazza umbra con una grande voglia di dimostrare il proprio valore e tornare a segnare come ai bei tempi dopo un’ultima annata ai margini del Bologna.

L’allenatore: Anche in panchina c’è un tecnico che ha voglia di riprendersi quanto smarrito negli ultimi anni. Massimo Oddo dopo aver bruciato le tappe è incappato infatti in due esoneri a Udine e Crotone ed è desideroso di non perdere un treno importante per tornare nel calcio che conta.

Acquisti: Perilli (Pordenone), Rodin (Zeljeznicar), Manconi (Novara), Capone (Atalanta), Carraro (Atalanta), Iemmello (Benevento), Fernandes (Nac Breda), Di Chiara (Benevento), Vicario (Cagliari), Nzita (svincolato), Angella (Udinese), Balic (Udinese), Falcinelli (Bologna), Fulignati (Ascoli), Ranocchia (Juventus)

Cessioni: Di Carmine (Hellas Verona), Volta (Benevento), Gabriel (Lecce), Kisyo (Aquila Montevarchi), Monaco (Cosenza), Moscati (Trapani), Leali (Ascoli), Mustacchio (Crotone),

Perugia (4-3-1-2): VICARIO; Rosi, Gyomber, ANGELLA, DI CHIARA; Falzerano, CARRARO, Dragomir; FERNANDES; FALCINELLI, IEMMELLO. Allenatore: Oddo (nuovo)