Perugia, idea Bussaglia del Santarcangelo per la prossima stagione

© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Il futuro di Andrea Bussaglia potrebbe essere in Serie B nella prossima stagione. L'esterno offensivo classe '97 del Santarcangelo ha infatti attirato l'attenzione del Perugia che lo ha visionato nelle ultime uscite e potrebbe alla riapertura del mercato fare un tentativo per portarlo in Umbria. Lo riferisce TuttoC.com.