© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di una prima frazione che ha visto il Perugia subire per diversi tratti un Chievo più arrembante, Pietro Iemmello è stato raggiunto dai microfoni di DAZN per un commento alla prestazione dei suoi:

"Non solo alcuni momenti, ma tutto il primo tempo è andato male. Se non ci svegliamo rischiamo di perderla questa partita. Fortunatamente abbiamo pareggiato, ora dobbiamo ritrovare smalto altrimenti stasera è dura. Nella ripresa servirà cattiveria al pari loro, perché siamo scesi in campo molli. Adesso ci ricompattiamo e torneremo in campo alla grande".