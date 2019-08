Perugia, Iemmello: "Non facciamo proclami, ma ce la giochiamo con tutti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine del k.o. contro la Roma, in amichevole, in casa Perugia ha parlato l'attaccante Pietro Iemmello:

"E' stata una bella serata sotto tutti i punti di vista, è stata un'amichevole importante contro un grande avversario e non abbiamo sfigurato: inoltre la cornice di pubblico, per i nuovi arrivati, è stata davvero bellissima. A ogni modo sono stati due tempi diversi tra loro, nel primo c'erano meno fatica e si spingeva di più, nel secondo era la Roma a tenere più palla: comunque sono contento perché la squadra ha risposto benissimo, era il primo test match davvero importante, che arriva a margine di un buon lavoro svolto in questi giorni di ritiro. Ci stiamo conoscendo, l'allenatore cerca di praticare le sue idee e noi lo seguiamo, per quanto poi ci sia da migliorare: ma i margini di crescita sono ampi, possiamo fare qualcosa di notevole, anche se è presto poi per dirlo. Quando inizierà il campionato saremo a un buon livello di preparazione, non facciamo proclami, ma ce la possiamo giocare con tutti: la testa ora la abbiamo a domenica, la Coppa Italia è importante".