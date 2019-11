© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nove reti siglate, uomo ovunque del Perugia, e capocannoniere della Serie B: avvio di anno con il botto per Pietro Iemmello.

Che, come riferisce il Corriere dello Sport, ha un “peso specifico” maggiore di... Romelu Lukaku, goleador dell'Inter grazie allo stesso numeri di centri siglati dal perugino. 9, per l'esattezza, che ai lombari di mister Conte hanno dato 11 punti, con un a media di 1,22 a bersaglio centrato: meno rispetto all’1,44 di quella dell’ex foggiano. Che ha fatto anche meglio di Ciro Immobile, che ha consegnato alla Lazio 6 punti con i 14 gol messi finora a segno.