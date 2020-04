Perugia, Iemmello: "Se riparte il campionato possiamo tornare in corsa per la Serie A"

Si aprono con un’intervista a Pietro Iemmello, attaccante del Perugia e capocannoniere del campionato cadetto, le pagine de La Gazzetta dello Sport dedicata alla Serie B. L’attaccante di Catanzaro ha parlato sia della stagione lasciata a metà col Grifo (“All’andata siamo andati bene malgrado i tanti infortuni che ci hanno tolto qualcosa poi dopo quelle 5 sconfitte abbiamo cominciato a guardarci alle spalle. Se riprendiamo non è detto che non possiamo tornare in corsa per la A”) che del suo futuro ancora legato al Benevento: “Sarei pronto a restare, abbiamo un ottimo rapporto. Qualsiasi cosa decideremo insieme andrà bene, anche se dovessi restare”.

Infine un piccolo sogno: “Firenze rimane nel mio cuore, il progetto è importante, a chi non piacerebbe andarci?”.