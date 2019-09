Perugia, Iemmello: "Si era messa male, bravi noi poi a recuperarla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Pietro Iemmello, attaccante del Perugia, ai microfoni di Dazn dopo il gol del pareggio contro lo Spezia. "Si era messa male per colpa nostra, alla fine siamo stati bravi e fortunati a pareggiare. Non mi aspettavo di essere escluso all'inizio, l'importante è creare un collettivo per arrivare in alto. Nei primi venti minuti abbiamo giocato benissimo, abbiamo concesso quell'occasione dal limite ed è cambiata la sfida ma siamo stati bravi a recuperarla. Abbiamo buone possibilità questa stagione ma c'è tanto da lavorare".