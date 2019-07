© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

A seguito della nota ufficiale diffusa dal Casarano Calcio, l’A.C. Perugia Calcio esprime tutto il suo rammarico per i fatti che hanno impedito il regolare svolgimento della partita. A.C. Perugia Calcio sottolinea che, a causa di un episodio che ha visto coinvolta una piccolissima minoranza di persone, è altresì sbagliato condannare un’intera tifoseria che, nella sua grande maggioranza ha sempre dimostrato correttezza e rispetto per gli avversari come dimostra il terzo posto nella classifica del Fair Play 2018/19.