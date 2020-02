vedi letture

Perugia, il difensore Rodin verso l'addio. Lo attende il Varazdin in Croazia

Non c’è solo Balic in uscita dal Perugia, club che deve sfoltire una rosa troppo ampia. Secondo quanto riportato da SerieBnews.com infatti anche il difensore Matej Rodin, mai utilizzato in questa stagione, sarebbe in procinto di fare le valigie e tornare in patria. Il classe ‘96 è infatti in procinto di trovare l’accordo con il Varazdin, club che occupa l’ultimo posto nel massimo campionato croato. Nel paese dell’ex Juguslavia il mercato chiude il 17 febbraio.