Perugia, il protocollo anti-Covid rallenta Oddo. Solo da domani potrà allenare il gruppo

Nonostante sia stato richiamato per guidare il Perugia verso la salvezza in queste ultime giornate Massimo Oddo non ha ancora potuto avere contatti diretti con il gruppo e allenare la squadra in vista della delicata sfida contro la Virtus Entella. Colpa del rigido protocollo anti-Covid che prevede la negatività a due tamponi a distanza di 48 ore: l’allenatore e il suo staff si sono sottoposti al primo, oltre che ai test sierologici e molecolari, ma dovranno attedere il secondo prima di poter allenare da vicino la squadra . Se tutto andrà come previsto, riporta calciogrifo.it, Oddo potrebbe prendere in mano le redini della squadra da domani pomeriggio con appena due giorni per preparare la sfida contro i liguri.