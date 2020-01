© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Il Perugia è vicina a piazzare un colpo in prospettiva prelevando dall'Orgryte l'attaccante Jonathan Liljedahl, classe 2001. Il giocatore è stato seguito negli ultimi mesi dal direttore sportivo umbro Roberto Goretti. Liljedahl era stato in prova allo Stoke City in Inghilterra e sondato dall'Hellas Verona in Italia.