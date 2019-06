Perugia, in difesa si segue Parodi della Juventus U23

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore della Juventus U23 Giulio Parodi potrebbe approdare nella prossima stagione in Serie B per vestire la maglia del Perugia. Nei prossimi giorni l’agente del giocatore dovrebbe avere un incontro con il club umbro, che nella prossima stagione avrà Massimo Oddo in panchina, per parlare del futuro del centrale classe ‘97 molto apprezzato dal neo tecnico. Lo riferisce SerieBNews.com.