Perugia, in prova il classe 2000 Sohumaoro Langone

È da pochi giorni nel calcio italiano, per l’esattezza al Picerno (serie D, girone H) ma per Aboubacar Sohumaoro Langone, classe 2000 della Costa d’Avorio, il sogno di conoscere il calcio che conta sta per diventare realtà, almeno per qualche giorno: l’esterno offensivo è in arrivo in prova al Perugia e resterà in terra umbra fino a giovedì. A riferirlo è Sky Sport.