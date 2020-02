In settimana il Perugia e Federico Melchiorri, coi suoi agenti, si incontreranno per parlare del futuro e del contratto in scadenza a fine stagione. Secondo quanto riferito da Il Messaggero sono due le strade che potrebbero essere percorse: far valere l’opzione di rinnovo per un anno presente nel contratto o formulare una nuova offerta biennale a cifre diverse da quelle attuali. Al momento sembra che la seconda via sia quella che il club umbro batterà maggiormente.