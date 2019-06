© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuova idea di mercato per il Perugia per rafforzare le corsie esterne della formazione di Massimo Oddo. Secondo quanto raccolto dai colleghi di SkySport il club umbro avrebbe messo nel mirino Filippo Costa, esterno classe 1995 di proprietà della SPAL. Per il giocatore è in corso un incontro tra Goretti e Di Campli, agente di Costa.