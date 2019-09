Perugia, Kouan: "Il mio modello è Vidal. Gol? Nei dilettanti ne segnai 15"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della sfida contro il Frosinone, il centrocampista Christian Kouan, autore del gol che ha chiuso la partita, ha parlato dei propri obiettivi in questa stagione: “Sono molto contento del gol segnato da subentrante, nei dilettanti a inizio carriera fui il cannoniere della mia squadra con 15 reti quindi non è una novità per me segnare. - continua Kouan ai microfoni di Grifotube - Il mio modello è Vidal. Mi piace molto il suo modo di giocare e vorrei assomigliargli”: