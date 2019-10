Perugia, Kouan in campo infortunato. Santopadre: "Ti voglio bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una storia quasi da Libro Cuore quella che si è vista all'"Arechi" di Salerno sabato, con un grande abbraccio da parte del presidente del Perugia Massimiliano Santopadre al suo centrocampista centrocampista Christian Kouan. Il motivo? Il calciatore, nel match contro la Salernitana, è rimasto in campo fino al 90' nonostante la frattura della base del quinto metacarpo del piede sinistro, riuscendo poi a festeggiare con i suoi il pari arrivato in extremis.

Ma il numero uno degli umbri non è rimasto indifferente al gesto: "Ieri con il piede fratturato sei rientrato in campo e hai resistito fino all’ultimo sopra il dolore. Tu sei il Perugia di oggi, tu sei quello che la gente ci chiede di essere, tu onori il nostro meraviglioso sport e il Perugia Calcio. Forza ragazzo ti voglio bene. Kouan aspettiamo presto il tuo rientro. Forza ragazzi siamo un grande gruppo uniamoci e lottiamo per il nostro obiettivo", il messaggio diramato attraverso i canali ufficiali del club.