Perugia, l'importanza di chiamarsi Christian Kouan

L'importanza di un calciatore all'interno di una squadra dipende da tanti fattori. Oltre alle qualità e alla professionalità, un giocatore può rendere meglio o peggio se impiegato da titolare o a gara in corso. Molto poi può dipendere anche dal feeling che si instaura con la piazza. Tutto questo, messo insieme, in quel di Perugia porta al nome di Christian Kouan.

Il centrocampista ivoriano lo scorso anno fu promosso titolare da Roberto Breda contro l'Entella rispondendo con un gol decisivo per la vittoria finale. Stesso copione per il match successi contro il Pescara: Kouan in campo, gol e vittoria del Grifo. Due squilli al campionato e al mercato che subito si mise in moto sul classe 1999.

Con l'inizio della nuova stagione, però, per Kouan di spazio non sembra esserci. Fino al match di ieri contro il Venezia. Entrato in campo al 44' il centrocampista ha dato un contributo importante per il successo della formazione umbra. "Prezioso a campo aperto, si prende tanti falli specie nel finale di gara" recita il giudizio di TuttoMercatoWeb.com al termine del match. Un segnale, un altro, di Kouan al campionato. E per il Perugia in particolare.