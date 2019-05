© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A volte basta un incontro per risolvere una situazione di conflitto, così come per porre fine ad un rapporto. A Perugia, nonostante i segnali fino a ieri inducessero all'ottimismo, a meno di clamorosi ripensamenti si sancirà il divorzio fra il club umbro e Alessandro Nesta. Nelle ultime ore, infatti, ci sarebbe stato un confronto fra il tecnico e la dirigenza, con in testa il presidente Massimiliano Santopadre, al termine del quale le parti si sono trovate su posizioni distanti circa il progetto tecnico da portare avanti nella prossima stagione. L'addio, dunque, sembra alle porte, con un'ufficialità che potrebbe arrivare a breve.

VOLTO NUOVO IN PANCHINA - Adesso per il Perugia scatta la caccia al nuovo allenatore, con un nome già in pole position: Massimo Oddo.