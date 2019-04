Perugia, l'outsider di Nesta che si gioca tutto nel turno infrasettimanale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con il Brescia capolista che andrà a far visita all'Hellas Verona e il Pescara che ospiterà il Palermo all'Adriatico questo turno infrasettimanale di Serie B potrà dire molto sulla lotta al vertice. Due scontri diretti di questa portata potranno escludere i perdenti a dare nuova linfa vitale a chi porterà a casa i tre punti. Oltre a questo il risultato di queste due gare potrebbe rimettere in corsa per le prime posizioni anche squadre che finora sembravano fuori dai giochi.

Il primo pensiero va al Perugia di Alessandro Nesta che arriva all'infrasettimanale contro il Crotone con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, ma soprattutto con gli scaligeri, oggi quarti, in classifica ad appena tre lunghezze.

Ecco allora che la sfida fra il Brescia e gli uomini di Grosso assume un'importanza cruciale anche per la stagione del Grifo. Occhio, però, a dare il Crotone come vittima designata. La formazione calabrese, protagonista di una stagione molto molto complicata e condita da due esoneri, sembra essersi ripresa. I sedici punti conquistati nelle ultime dieci gare ne sono la riprova. Giusto due in meno proprio del Perugia.

Niente dunque è scritto per la gara dello Scida. Ma molto potrebbe cambiare dopo la serata di domani.