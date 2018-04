Perugia, la delusione di Breda: "Non abbiamo fatto bene"

© foto di Federico Gaetano

Al termine della sfida persa contro l'Avellino, il tecnico del Perugia Roberto Breda ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo che l'Avellino avrebbe fatto questo tipo di partita e sapevamo che avremo dovuto impattarla con forza e invece abbiamo concesso occasione che in genere non concediamo. Mai come questa volta abbiamo perso tanti duelli. Peccato perchè era una bella opportunità ma abbiamo fatto poco per far dei punti. Non abbiamo fatto bene, dobbiamo esser bravi a trasformare questa sconfitta in un qualcosa per farci crescere".

Poca lucidità?

"Dovevamo fare meglio. La nostra intenzione era controbattere la loro irruenza. Il loro secondo gol poi ha spento entusiasmo. Dobbiamo solo pensare alla prossima e tornare a usare tutte le nostre armi".

La spiegazione quale può essere?

"Non abbiamo sottovalutato la partita ma non siamo riusciti a fare le cose nostre. Ci sta. Certe cose che sono nostre, come la fase difensiva, non sono scontate. Oggi queste cose non si sono viste".

L'Avellino?

"I campionati sono figli di tante situazioni, ma loro hanno qualità e fisicità. Secondo me dopo il Palermo loro sono la squadra più fisica. Noi contro squadre così abbiamo sempre fatto bene, oggi no. Ora non dobbiamo andare in panico ma stare sereni. Si riparte da zero contro un'altra squadra tosta come il Venezia, forti delle certezze che abbiamo sempre messo in campo".