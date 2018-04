Perugia, la risposta perfetta. C'è anche il Grifone per la A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non era affatto scontato, non lo è mai in casa di squadre come il Carpi, capaci di "qualche schezetto", come ha ricordato quest'oggi il ds del Parma Daniele Faggiano ai microfoni di RMC Sport ( href"https://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/rmc-sport-faggiano-ds-parma-play-off-ora-testa-solo-al-carpi-1100984"CLICCA QUI per ascoltare e leggere l'intervista integrale), ma la reazione del Perugia è stata da manuale. Serviva una risposta decisa, da squadra di alta classifica, dopo il ko di Avellino e il pari contro il Venezia, e la squadra di Breda l'ha data, eccome. Prima il gol del vantaggio col "solito" Di Carmine, poi il raddoppio di Gustafson e poi una gestione oculata dell'ultima mezz'ora di gioco, messa in dubbio solo dalla giocata di Concas. Il successo però è meritato e rilancia le ambizioni del Grifone non solo in ottica playoff, ma anche nell'ambito della promozione diretta. I punti di distacco dal secondo posto del Frosinone rimangono cinque, ma con tutti gli obiettivi ancora in gioco è lecito e normale sognare un recupero importante in graduatoria, con un filotto di vittorie che non potrà non passare da un successo nel derby del prossimo weekend.