Perugia, le formazioni di Cosmi: la prima, l’ultima e quelle possibili ora

Il secondo atto della storia d’amore fra Serse Cosmi e il Perugia è iniziato nella giornata di ieri con la presentazione ufficiale a distanza di quasi 16 anni dall’ultima volta quando il club perugino retrocesse dalla Serie A dopo lo spareggio perso contro la Fiorentina. Un finale amarissimo che ancora Cosmi non ha del tutto digerito e che in questa seconda volta vuole cancellare riconquistando la massima Serie.

Per farlo il tecnico potrebbe affidarsi a uno dei due moduli che in carriera ha adottato più di frequente: il 3-5-2, che ha fatto le sue fortune nella prima esperienza umbra, e il 4-3-1-2. Il secondo sistema è quello che utilizzò però al suo esordio sulla panchina del Perugia in Serie A nel lontano 2000 contro il Lecce, mentre il primo è quello che venne ustato nella sua ultima contro la Fiorentina nel 2004.

Questo il Perugia di Serse Cosmi all’esordio in Serie A: Mazzantini; Ze Maria, Monaco, Materazzi, Pieri; Baiocco, Tedesco, Liverani; Guinazu; Ahn, Bucchi.

Questo l’ultimo Perugia di Cosmi nello spareggio con la Fiorentina: Kalac; Di Loreto, Fresi, Fabiano; Coly, Di Francesco, Obodo, Manfredini, Ze Maria; Zalayeta, Ravanelli

Due moduli utilizzabili già con la rosa attuale, che comunque subirà ritocchi in questo mercato di gennaio. Il 4-3-1-2 non è poi dissimile dal modulo utilizzato maggiormente da Oddo, che prevedeva due trequartisti dietro una punta. E così al fianco di Iemmello potrebbe trovare spazio uno fra Falcinelli, Melchiorri, Capone o anche Buonaiuto qualora non venisse schierato da trequartista al posto di Dragomir, che potrebbe agire anche da mezzala, o Fernandes. Centrocampo e difesa cambierebbero poco. Diverso il discorso con il 3-5-2 che vedrebbe la coperta un po' corta in difesa visti i pochi centrali a disposizione: Gyomber, Sgarbi, Rodin e Falasco, mentre sulle corsie non ci sarebbero grandi problemi con Di Chiara e Nzita a sinistra, Mazzocchi e Rosi a destra. In questo modulo verrebbe sacrificato il trequartista con Falzerano e Dragomir che sarebbero comunque adattabili da mezzali, mentre Buonaiuto potrebbe agire da seconda punta al fianco di un centravanti.

Il Perugia con il 4-3-1-2: Vicario; Rosi, Sgarbi, Gyomber, Di Chiara; Dragomir, Carraro, Falzerano; Buonaiuto; Iemmello, Falcinelli.

Il Perugia con il 3-5-2: Vicario; Sgarbi, Gyomber, Falasco; Rosi; Nicolussi Caviglia, Carraro, Falzerano, Di Chiara; Falcinelli, Iemmello.