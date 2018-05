Perugia, le prime parole di Nesta: “Piazza da calcio vero”

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Nesta è sbarcato a Perugia per parlare con società e squadra prima di guidare il suo primo allenamento, fissato per le ore 16:00, e iniziare ufficialmente la sua prima avventura da allenatore in Italia. “È passato tanto tempo, non mi ricordo quanto dall'ultima volta in cui sono stato in questo stadio. - spiega Nesta a gianlucadimarzio.com - Iniziamo con grande entusiasmo da una piazza da calcio vero, con una squadra forte perché questa squadra sia con me che con qualsiasi altro allenatore è davvero forte”.