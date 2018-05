Perugia, lo strano esonero di Breda. Che meritava la chance play off

© foto di Federico Gaetano

Arrivato lo scorso ottobre per risollevare un Perugia sprofondato dopo un ottimo inizio nei bassifondi della classifica a causa di cinque pesanti sconfitte (Brescia, Pro Vercelli, Foggia, Spezia e Cesena) Roberto Breda era stato capace di rimettere a posto le cose, dare una nuova forma alla squadra umbra passando progressivamente dal 4-3-1-2 al 3-5-2 scalando la classifica fino a far sognare la piazza su una possibile promozione diretta. Promozione sfumata, ma non del tutto, perché alla fine l'obiettivo play off era stato conquistato nonostante una frenata nel finale dovuta anche al dispendio delle energie usate per la rimonta nei mesi precedenti. Un lavoro positivo, elogiato da più parti, che però non è bastato per giocarsi la chance di conquistare la Serie A nella coda della stagione. Il Perugia ha infatti esonerato, a sorpresa, il suo tecnico affidandosi – anche se manca ancora l'ufficialità – a un novizio di grande nome come Alessandro Nesta. L'ex centrale di Lazio, Milan e Italia ha alle spalle solo l'esperienza con il Miami FC in NASL e sarà alla sua prima esperienza in Italia alla guida di un club con il difficile compito di provare a conquistare la promozione al primo colpo.

Una scelta che lascia qualche dubbio perché per quanto fatto vedere Breda meritava una chance di giocarsi un sogno sulla panchina del Grifo e perché il Nesta allenatore è un grande punto di domanda facendo parte di quel filone (a cui si iscrivono anche Gattuso, Oddo, Cannavaro, Grosso e prossimamente Pirlo e Buffon) che finora ha avuto luci e ombre, ma che sembra andare molto di moda alle nostre latitudini.