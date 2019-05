© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di un primo tempo piuttosto tirato, Perugia e Cittadella sono ancora ferme sullo 0-0. Tra i Grifoni, Federico Melchiorri ha avuto alcune occasioni ma ha anche tenuto in apprensione Nesta in seguito ad un infortunio alla caviglia che per ora non lo ha costretto ad abbandonare il match. Prima di rientrare negli spogliatoi per l'intervallo, l'attaccante del Perugia è intervenuto ai microfoni di DAZN per un breve commento:

"Il Cittadella è una squadra di tutto rispetto che durante questo campionato ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque.

Stiamo facendo una buona partita, molto equilibrata, dobbiamo solo riuscire a trovare qualche spazio in più e sono sicuro che riusciremo a portare a casa punti. Come sta la caviglia? Ora andiamo a vedere..."