Perugia, Melchiorri: "Era importante portare a casa almeno un pareggio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Melchiorri, autore del gol che ha regalato al Perugia il pareggio in extremis contro lo Spezia, è stato raggiunto dai microfoni di DAZN a bordo campo per commentare la prestazione dei Grifoni sul terreno del Picco:

"Quando entrano forze fresche è importante dare tutto nel poco tempo che abbiamo perché ogni partita può essere sempre ribaltata. Sadiq è stato bravissimo, ha fatto un grande assist. Ora dobbiamo continuare a portare a casa punti. Segno sempre allo Spezia? Mi porta bene, ma è una casualità.

Mancano ancora tre turni, la distanza dai play-off non è molta, giocheremo tutte le prossime partite con quell'obiettivo, poi quel che sarà lo sapremo tra tre giornate. Lo Spezia è una diretta concorrente, era importante portare a casa almeno un pareggio e non lasciarli distanziare".