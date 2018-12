Fonte: Perugia24.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Melchiorri, attaccante del Perugia, ha parlato al termine del pareggio per 2-2 contro il Cittadella: "Il risultato è giusto, è stata una bella partita molto equilibrata. Ci simo giocati le nostre possibilità contro una buona squadra. Se il mister ti mette in campo devi essere all’altezza, io ho dato tutto quello che avevo. Ora dobbiamo concentrarci sulle prossime due partite che sono fondamentali. Stiamo lavorando per fare sempre meglio. Il mister detta il suo metodo e noi lo seguiamo. Obiettivi? Pensiamo ad una partita alla volta. Ogni match è una storia a sé. L’importante è non risparmiarsi e se poi capita l’occasione di segnare un gol o un assist ben venga, ma prima di tutto bisogna giocare per la squadra e aiutare i compagni".